П.Порошенко и А.Меркель договорились о встрече глав МИД стран нормандской четверки (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились во время телефонного разговора о встрече глав МИД стран нормандской четверки в конце ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Как отмечается, П.Порошенко и А.Меркель обсудили подготовку проекта Дорожной карты имплементации минских договоренностей в соответствии с результатами Берлинского саммита Нормандского формата.
"Достигнута договоренность о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки", - говорится в сообщении.
Также стороны отметили ухудшение ситуации на Донбассе и обсудили состояние выполнения минских соглашений. В этой связи подчеркивалась важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе.