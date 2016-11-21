П.Порошенко и А.Меркель договорились о встрече глав МИД стран нормандской четверки (дополнено)

Как отмечается, П.Порошенко и А.Меркель обсудили подготовку проекта Дорожной карты имплементации минских договоренностей в соответствии с результатами Берлинского саммита Нормандского формата.

"Достигнута договоренность о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Также стороны отметили ухудшение ситуации на Донбассе и обсудили состояние выполнения минских соглашений. В этой связи подчеркивалась важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе.