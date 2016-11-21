П.Порошенко та А.Меркель домовились про зустріч голів МЗС країн нормандської четвірки (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились під час телефонної розмови про зустріч голів МЗС країн нормандської четвірки у кінці листопада. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Як зазначається, П.Порошенко та А.Меркель обговорили підготовку проекту Дорожньої карти імплементації мінських домовленостей відповідно до результатів Берлінського саміту Нормандського формату.
“Домовлено про проведення наприкінці листопада зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки”, — йдеться у повідомленні.
Також сторони відзначили погіршення безпекової ситуації на Донбасі та обговорили стан виконання мінських угод. У цьому зв’язку наголошувалось на важливості дотримання російськими бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі.