П.Порошенко сегодня осуществит визит в Данию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в среду осуществит официальный визит в Данию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"5 апреля 2017 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит официальный визит в Королевство Дания", - говорится в сообщении.
Как отмечается, запланированы встречи Главы государства с премьер-министром Королевства Дания Л.-Л.Расмуссеном и спикером фолькетинге (парламента) Дании П.Кьерсгор.
У Президента Украины также будет аудиенция у королевы Дании Маргрет II.
Запланирована встреча Главы государства с руководством ведущих датских компаний.
Напомним, П.Порошенко посетил с визитом Латвию.