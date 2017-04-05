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П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Данії

П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу здійснить офіційний візит до Данії, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"5 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, передбачено зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Королівства Данія Л.-Л.Расмуссеном та спікером фолькетингу (парламенту) Данії П.К’єрсгор.

Президент України також матиме аудієнцію у королеви Данії Маргрет ІІ.

Заплановано зустріч Глави держави з керівництвом провідних данських компаній.

Нагадаємо, П.Порошенко відвідав з візитом Латвію.

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