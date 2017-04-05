П.Порошенко сьогодні здійснить візит до Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко у середу здійснить офіційний візит до Данії, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"5 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Данія", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, передбачено зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром Королівства Данія Л.-Л.Расмуссеном та спікером фолькетингу (парламенту) Данії П.К’єрсгор.
Президент України також матиме аудієнцію у королеви Данії Маргрет ІІ.
Заплановано зустріч Глави держави з керівництвом провідних данських компаній.
Нагадаємо, П.Порошенко відвідав з візитом Латвію.