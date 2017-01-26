П.Порошенко провел телефонный разговор с премьером Мальты, которая председательствует в ЕС

"Президент провел телефонный разговор с премьером Мальты, которая в первой половине 2017 года председательствует в ЕС", - сообщил С.Цеголко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с главой Европарламента безвиз для Украинцев и ратификацию СА с ЕС .