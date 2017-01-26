П.Порошенко провів телефонну розмову з прем'єром Мальти, яка головує в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єром-міністром Мальти Джозефом Мускатом. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент провів телефонну розмову з прем’єром Мальти, яка у першій половині 2017 головує в ЄС”, — повідомив С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив із главою Європарламенту безвіз для українців та ратифікацію УА з ЄС.