П.Порошенко поблагодарил Канаду за помощь пострадавшему на Донбассе мальчику
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и премьер-министра этой страны Джастинуа Трюдо за помощь украинскому мальчику, который пострадал на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Трудно передать словами чувства, когда видишь эти сложные, немного не уверенные, но уже самостоятельные шаги Николая Нижниковского. Путь, который он преодолел после тяжелейших ранений, под силу далеко не каждому взрослому человеку.
Благодарен Канаде и лично Джастину Трюдо за помощь, которую они оказывают Николаю и другим пострадавшим от российской агрессии", - написал П.Порошенко.
Отметим, мальчик из-под Мариуполя потерял обе ноги и руку, подорвавшись на гранате. Помощь ребенок получил в Канаде. Письмо благодарности от мальчика Канаде и канадцам П.Порошенко передал канадском Премьеру перед государственными переговорами.