П.Порошенко подякував Канаді за допомогу постраждалому на Донбасі хлопчику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував Канада та прем'єр-міністру цієї країни Джастіну Трюдо за допомогу українському хлопчику, який постраждав на Донбасі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Важко передати словами почуття, коли бачиш ці складні, трохи невпевнені, але вже самостійні кроки Миколи Нижниковського. Шлях, який він подолав після надзвичайно тяжких поранень, під силу далеко не кожній дорослій людині.
Вдячний Канаді та особисто Джастіну Трюдо за допомогу, яку вони надають Миколі та іншим постраждалим від російської агресії”, — написав П.Порошенко.
Зазначимо, хлопчик з-під Маріуполя втратив обидві ноги і руку, підірвавшись на гранаті. Допомогу дитина отрималп у Канаді. Лист вдячності від хлопчика Канаді і канадцям П.Порошенко передав канадському Прем'єру перед державними переговорами.