П.Порошенко обсудил с главой Европарламента безвиз для украинцев и ратификацию СА с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с новоизбранным Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни обсудил перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение П. Порошенко в Facebook.
П.Порошенко также добавил, что во время разговора призвал "Европейский Парламент поддержать предложение Европейской Комиссии о предоставлении Украине автономных торговых преференций с целью содействия дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны Российской Федерации".
Напомним, 17 января Президентом Европейского парламента был избран в четвертом туре голосования Антонио Таяни.