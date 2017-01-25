П.Порошенко обсудил с главой Европарламента безвиз для украинцев и ратификацию СА с ЕС

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с новоизбранным Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни обсудил перспективы завершения Европейским Союзом процедур, необходимых для введения безвизового режима для граждан Украины, а также вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение П. Порошенко в Facebook.