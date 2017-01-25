П.Порошенко обговорив із главою Європарламенту безвіз для українців та ратифікацію УА з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові із новообраним Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні обговорив перспективи завершення Європейським Союзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає УНН із посиланням на повідомлення П.Порошенка у Facebook.
П.Порошенко також додав, що під час розмови закликав "Європейський Парламент підтримати пропозицію Європейської Комісії щодо надання Україні автономних торговельних преференцій з метою сприяння подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Російської Федерації".
Нагадаємо, 17 січня Президентом Європейського парламенту було обрано у четвертому турі голосування Антоніо Таяні.