П.Порошенко: мы переходим от затягивания поясов к повышению доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В новом году Украина перейдет к повышению доходов различных слоев общества, есть основания полагать, что худшее в социально-экономической сфере страны уже позади. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Донецкую область к пограничникам, передает корреспондент УНН.
"С Нового года мы повышаем заработную плату учителям, врачам. В 2017 году будут выделены беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, продолжается децентрализация, перераспределение ресурсов в пользу местных общин. От затягивания поясов мы переходим к повышению доходов различных слоев общества. Есть осторожные основания считать, что самое трудное в социально-экономической сфере, наконец-то, уже позади", - сказал Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.