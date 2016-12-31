П.Порошенко: ми переходимо від затягування пасків до підвищення доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У новому році Україна перейде до підвищення доходів різних верств суспільства, є підстави вважати, що найгірше у соціально-економічній сфері країни вже позаду. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час візиту на Донеччину до прикордонників, передає кореспондент УНН.
“З Нового року ми підвищуємо заробітну платню вчителям, лікарям. У 2017 році буде виділено безпрецедентні кошти на ремонт і будівництво доріг, продовжується децентралізація, перерозподіл ресурсів на користь місцевих громад. Від затягування пасків ми переходимо до підвищення доходів різних верств суспільства. Є обережні підстави вважати, що найважче в соціально-економічній сфері, нарешті, вже позаду”, — сказав Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку підняти доплати українським військовослужбовцям, які перебувають на першій і другій лінії.