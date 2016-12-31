П.Порошенко: ми переходимо від затягування пасків до підвищення доходів

“З Нового року ми підвищуємо заробітну платню вчителям, лікарям. У 2017 році буде виділено безпрецедентні кошти на ремонт і будівництво доріг, продовжується децентралізація, перерозподіл ресурсів на користь місцевих громад. Від затягування пасків ми переходимо до підвищення доходів різних верств суспільства. Є обережні підстави вважати, що найважче в соціально-економічній сфері, нарешті, вже позаду”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку підняти доплати українським військовослужбовцям, які перебувають на першій і другій лінії.