П.Порошенко и А.Лукашенко прибыли на ЧАЭС

Главы двух государств примут участие в мероприятиях в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции - совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС, сообщили ранее в АП.

Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси, добавили в АП.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.