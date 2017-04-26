П.Порошенко и А.Лукашенко прибыли на ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко прибыли к Чернобыльской атомной электростанции для почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе, передает корреспондент УНН.
Главы двух государств примут участие в мероприятиях в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции - совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС, сообщили ранее в АП.
Петр Порошенко и Александр Лукашенко также проведут переговоры на территории Беларуси, добавили в АП.
Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла ровно 31 год назад.