П.Порошенко і О.Лукашенко прибули на ЧАЕС

Глави двох держав візьмуть участь у заходах у зв’язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції - спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на ЧАЕС, повідомили раніше в АП.

Петро Порошенко та Олександр Лукашенко також проведуть переговори на території Білорусі, додали в АП.

Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася рівно 31 рік тому.