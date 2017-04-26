П.Порошенко і О.Лукашенко прибули на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко прибули до Чорнобильської атомної електростанції для вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі, передає кореспондент УНН.
Глави двох держав візьмуть участь у заходах у зв’язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції - спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на ЧАЕС, повідомили раніше в АП.
Петро Порошенко та Олександр Лукашенко також проведуть переговори на території Білорусі, додали в АП.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася рівно 31 рік тому.