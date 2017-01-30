П.Порошенко и Н.Ламмерт обсудили поддержку немецким правительством реформ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент бундестага Норберт Ламмерт во время встречи обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что П.Порошенко и Н.Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ и бизнес и инвестиционных возможностей в Украине.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.