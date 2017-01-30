П.Порошенко и Н.Ламмерт обсудили поддержку немецким правительством реформ в Украине

"Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности бундестага поддержать усилия украинской власти в этом направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что П.Порошенко и Н.Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге, что станет поводом для демонстрации успехов Украины во внедрении реформ и бизнес и инвестиционных возможностей в Украине.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.