П.Порошенко і Н.Ламмерт обговорили підтримку німецьким урядом реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент бундестагу Норберт Ламмерт під час зустрічі обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що П.Порошенко і Н.Ламмерт також відзначили важливість проведення “Дня реформ в Україні” навесні цього року в Бундестазі, що стане нагодою для демонстрації успіхів України у впровадженні реформ та бізнес- і інвестиційних можливостей в Україні.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.