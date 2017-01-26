П.Порошенко дал разрешение на размещение на территории Украины до 3 тыс. военных США и НАТО в рамках учений

ukru
15:33 • 83219 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 103089 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 103871 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 127323 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111025 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119077 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140072 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132316 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 110541 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 121173 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 103347 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 97991 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 55997 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 83232 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 55997 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 97991 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 127324 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164143 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134986 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143327 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148358 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147005 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150492 просмотра
Актуальное
П.Порошенко дал разрешение на размещение на территории Украины до 3 тыс. военных США и НАТО в рамках учений

П.Порошенко дал разрешение на размещение на территории Украины до 3 тыс. военных США и НАТО в рамках учений

Киев • УНН

 • 18449 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории нашего государства и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год. Документом также определяется порядок допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в текущем году для участия в указанных учениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Согласно утвержденному Главой государства плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества будут допущены до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 дней.

Как указано в документе, до 2 500 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на срок до 25 суток в июле - сентябре 2017 года в рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017".

Кроме того, для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне - ноябре.

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, указанных в этом Указе, а также безопасность граждан нашего и других государств во время проведения указанных учений.

Согласно указу, на министра обороны Украины возлагается ответственность за подготовку и проведение в 2017 году многонациональных военных учений на территории Украины, обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами нашего государства в текущем году.

Глава государства также подписал Закон Украины № 1826-VIII "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" от 19 января этого года, которым Верховная Рада согласовала соответствующее решение Президента.

Проведение многонациональных военных учений запланировали для поддержания на должном уровне обороноспособности государства, боеспособности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований. Такие учения проводятся с учетом обязательств Украины в соответствии с международными соглашениями в военной сфере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы