П.Порошенко дав дозвіл на розміщення на території України до 3 тис. військових США та НАТО у рамках навчань

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території нашої держави та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік. Документом також визначається порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у зазначених навчаннях, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Згідно із затвердженим Главою держави Планом, у січні-грудні 2017 року на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва буде допущено до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми “Партнерство заради миру” на строк до 365 діб.

Як зазначено у документі, до 2500 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми “Партнерство заради миру” з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 5 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки допускатимуться на строк до 25 діб у липні — вересні 2017 року в рамках українсько-американського навчання “Сі Бриз — 2017”.

Крім того, для участі в українсько-американському навчанні “Репід Трайдент — 2017” будуть допущені до 2000 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, інших держав — членів НАТО та держав — учасниць програми “Партнерство заради миру” з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів на строк до 25 діб у червні — листопаді.

Президент доручив Кабінету Міністрів України забезпечити своєчасний допуск і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав, зазначених у цьому Указі, а також безпеку громадян нашої та інших держав під час проведення зазначених навчань.

Відповідно до указу, на міністра оборони України покладається відповідальність за підготовку і проведення у 2017 році багатонаціональних військових навчань на території України, забезпечення участі підрозділів ЗСУ у багатонаціональних навчаннях поза межами нашої держави у поточному році.

Глава держави також підписав Закон України № 1826-VIII “Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях” від 19 січня цього року, яким Верховна Рада погодила відповідне рішення Президента.

Проведення багатонаціональних військових навчань заплановано задля підтримки на належному рівні обороноздатності держави, боєздатності Збройних Сил України, інших військових формувань. Такі навчання проводяться з урахуванням зобов’язань України відповідно до міжнародних угод у військовій сфері.

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