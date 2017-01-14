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П.Порошенко призвали отменить запрет телеканала "Дождь" в Украине

П.Порошенко призвали отменить запрет телеканала "Дождь" в Украине

Киев • УНН

 • 12908 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко отменить запрет трансляции российского оппозиционного телеканала "Дождь", передает УНН.

Автором петиции выступил Сергей Сальник.

"Считаю ошибочным решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания изъять российский телеканал "Дождь" из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины", - говорится в тексте петиции № 22/032705-эп.

Также автор отметил, что если мы считаем свое государство правовым европейским, то мы должны, во-первых, смотреть на себя с разных точек зрения, во-вторых, поднимать качество и повышать конкурентоспособность своих собственных телеканалов, отнюдь не запретом лучших по качеству.

"Это решение я считаю цензурой, которая направлена ​​на лишение украинцев доступа к независимому освещению событий в России одного из немногих оставшихся независимыми российских СМИ", - добавил автор петиции.

Петиция была зарегистрирована 13 января 2017 г. и собрала пока 5 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 90 дней.

Как сообщал УНН, 12 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единодушно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

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