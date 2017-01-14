П.Порошенка закликали скасувати заборону телеканалу “Дождь” в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка відмінити заборону трансляції російського опозиційного телеканалу “Дождь”, передає УНН.
Автором петиції виступив Сергій Сальник.
"Вважаю помилковим рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення вилучити російський телеканал “Дождь” із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України“, — йдеться в тексті петиції № 22/032705-еп.
Також автор зазначив, що якщо ми вважаємо свою державу правовою європейською, то ми повинні, по-перше, дивитись на себе з різних точок зору, по-друге, піднімати якість та підвищувати конкурентноздатність своїх власних телеканалів, аж ніяк не забороною кращих по якості.
“Це рішення я вважаю цензурою, яка направлена на позбавлення українців доступу до незалежного висвітлення подій в Россії одного з небагатьох залишившихся незалежних російських ЗМІ”, — додав автор петиції.
Петиція була зареєстрована 13 січня 2017 року і зібрала наразі 5 голосів із 25 тис. необхідних. Для підписання петиції залишилось 90 днів.
Як повідомляв УНН, 12 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одностайно прибрала телеканал “Дождь” з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити російський телеканал на інший.