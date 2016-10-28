П.Петренко объяснил, почему украинские чиновники не несут свои деньги в банки

"Такова общая тенденция для страны Европейского Союза - это дикость, когда люди держат деньги в наличных деньгах. Но для Украины, которая за несколько лет потеряла 80 банков и половина граждан потеряли свои сбережения, это пока реалии. Поэтому я рассчитываю, что со временем в стране банки будут стабильными и можно будет держать свои сбережения в банковских учреждениях", - сказал он.

П.Петренко также рассказал, что большую часть своих средств держит в банках, а меньшую - в наличных деньгах.