П.Петренко пояснив, чому українські високопосадовці не несуть свої гроші в банки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко сказав, що високопосадовці, які задекларували великі суми в готівці, не розміщують кошти на депозитах через нестабільність банківської системи. Про це він сказав в ефірі “112 Україна”, передає УНН.
“Така загальна тенденція для країни Європейського Союзу — це дикість, коли люди тримають гроші в готівці. Але для України, яка за декілька років втратила 80 банків і половина громадян втратили свої заощадження, це поки що реалії. Тому я розраховую, що з часом в країні банки будуть стабільними і можна буде тримати свої заощадження у банківських установах”, — сказав він.
П.Петренко також розповів, що більшу частину своїх коштів тримає у банках, а меншу — в готівці.