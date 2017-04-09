П.Климкин осудил теракты в Египетских храмах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Осуждаем теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит бок о бок с египетским народом в войне против террора ", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека .
Позже в городе Александрия в церкви взорвалась бомба, в результате чего погибли шесть человек .