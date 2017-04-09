П.Клімкін засудив теракти в Єгипетських храмах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив теракти в церквах Танти та Олександрії в Єгипті. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Засуджуємо теракти в церквах Танти і Олександрії в Єгипті. Україна стоїть пліч-о-пліч з єгипетським народом у війні проти терору”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух. За офіційними даними загинули 23 особи.
Пізніше в місті Александрія в церкві вибухнула бомба, внаслідок чого загинули шестеро осіб.