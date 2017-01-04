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П.Климкин и С.Курц подвели итоги визита в Мариуполь

П.Климкин и С.Курц подвели итоги визита в Мариуполь

Киев • УНН

 • 9484 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь. Об этом корреспондент УНН сообщает с места событий.

Сегодня в Мариуполе министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц обсудили итоги встречи на востоке Украины, а также сообщили план урегулирования конфликта на востоке Украины.

По словам министра иностранных дел П.Климкина, этот визит в Мариуполь - хорошее сотрудничество между Украиной и Австрией.

"Хорошо, что мы сняли галстуки, надели джинсы и отправились на линию разграничения. Увидели все собственными глазами. Мое мнение, якобы, простое - россияне, перестаньте стрелять. Дайте ОБСЕ работать на границе Украины с Россией, чтобы прекратился поток военных и вооружения из России, отдайте заложников, дайте помогать людям на территории оккупированного Донбасса. Когда хотя бы это будет сделано, когда будут достигнуты такие меры безопасности, тогда можно будет говорить о реальных выборах на Донбассе. Выглядит просто, но нам нужны усилия всего мира, чтобы заставить Россию выполнять "Минск". И здесь роль ОБСЕ очень важна", - заявил П.Климкин.

По словам же С.Курца, конфликт на востоке Украины важен для всего европейского сообщества. И ОБСЕ во главе с Австрией, готова помогать Украине.

"Конфликт в Украине самое главное для ОБСЕ. Этот визит показатель того, что мы хотим сделать ситуацию на Донбассе лучше, безопаснее. Также этот визит был важен для меня тем, что при прохождении КПП, прохождении курса по обращению с минами, у меня была прекрасная возможность пообщаться с людьми. Люди сказали, что устали от войны и хотят мира. Люди жалуются, что миссия не работает круглосуточно. Мы работаем над тем, чтобы вести круглосуточное наблюдение за конфликтом.
Мы будем еще лучше поддерживать наблюдателей ОБСЕ - оснащать технически, а также, чтобы они смогли попадать туда, где доступа у наблюдателей ОБСЕ раньше не было. Это как сказал господин Климкин - даст начало честных выборов на Донбассе", - сказал С.Курц.

Напомним, П.Климкин заявил, что Россию нужно заставить выполнить минские договоренности, что предусматривает, в частности, прекращение обстрелов, полный доступ ОБСЕ к территории Донбасса и к неконтролируемым участкам границы, прекращение потока войск и оружия, возвращение заложников, а после достижения безопасности условий может идти речь о начале подготовки выборов на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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