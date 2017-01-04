П.Клімкін та С.Курц підбили підсумки візиту до Маріуполя

ukru
28 березня, 20:29 • 34780 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 96258 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 124760 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131121 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227234 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168593 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188712 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172757 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164934 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351195 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 41017 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52987 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 63262 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 37430 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 36460 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 227234 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351195 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368879 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285270 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 52987 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71915 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83898 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168201 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170758 перегляди
Актуальне
П.Клімкін та С.Курц підбили підсумки візиту до Маріуполя

П.Клімкін та С.Курц підбили підсумки візиту до Маріуполя

Київ • УНН

 • 9484 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.

Сьогодні в Маріуполі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії, Себастьян Курц обговорили підсумки зустрічі на сході України, а також повідомили план врегулювання конфлікту на сході України.

За словами міністра закордонних справ П.Клімкіна, цей візит до Маріуполя — добра співпраця між Україною і Австрією.

“Добре, що ми зняли краватки, вдягли джинси і вирушили на лінію розмежування. Побачили все на власні очі. Моя думка, начебто, проста — росіяни, перестаньте стріляти. Дайте ОБСЄ працювати на кордоні України з Росією, щоб припинився потік військових і озброєння з Росії, віддайте заручників, дайте допомагати людям на території окупованого Донбасу. Коли хоча б це буде зроблено, коли будуть досягнуті такі заходи безпеки, тоді можна буде говорити про реальні вибори на Донбасі. Виглядає просто, але нам потрібні зусилля всього світу, щоб змусити Росію виконувати „Мінськ“. І тут роль ОБСЄ дуже важлива”, — заявив П.Клімкін.

За словами ж С.Курца, конфлікт на сході України важливий для всієї європейської спільноти. І ОБСЄ, на чолі з Австрією, готова допомагати Україні.

“Конфлікт в Україні найголовніше для ОБСЄ. Цей візит показник того, що ми хочемо зробити ситуацію на Донбасі краще, безпечніше. Також цей візит був важливий для мене тим, що під час проходження КПП, проходження курсу щодо поводження з мінами, у мене була прекрасна можливість поспілкуватися з людьми. Люди сказали, що втомилися від війни і хочуть миру. Люди скаржаться, що місія не працює цілодобово. Ми працюємо над тим, щоб вести цілодобове спостереження за конфліктом.
Ми будемо ще краще підтримувати спостерігачів ОБСЄ — оснащувати технічно, а також, щоб вони змогли потрапляти туди, де доступу у спостерігачів ОБСЄ раніше не було. Це як сказав пан Клімкін — дасть початок чесних виборів на Донбасі”, — сказав С.Курц.

Нагадаємо, П.Клімкін заявив, що Росію потрібно примусити виконати мінські домовленості, що передбачає, зокрема, припинення обстрілів, повний доступ ОБСЄ до території Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону, припинення потоку військ і зброї, повернення заручників, а після досягнення безпекових умов може йтися про початок підготовки виборів на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,910.93