П.Клімкін та С.Курц підбили підсумки візиту до Маріуполя

Сьогодні в Маріуполі міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії, Себастьян Курц обговорили підсумки зустрічі на сході України, а також повідомили план врегулювання конфлікту на сході України.

За словами міністра закордонних справ П.Клімкіна, цей візит до Маріуполя — добра співпраця між Україною і Австрією.

“Добре, що ми зняли краватки, вдягли джинси і вирушили на лінію розмежування. Побачили все на власні очі. Моя думка, начебто, проста — росіяни, перестаньте стріляти. Дайте ОБСЄ працювати на кордоні України з Росією, щоб припинився потік військових і озброєння з Росії, віддайте заручників, дайте допомагати людям на території окупованого Донбасу. Коли хоча б це буде зроблено, коли будуть досягнуті такі заходи безпеки, тоді можна буде говорити про реальні вибори на Донбасі. Виглядає просто, але нам потрібні зусилля всього світу, щоб змусити Росію виконувати „Мінськ“. І тут роль ОБСЄ дуже важлива”, — заявив П.Клімкін.

За словами ж С.Курца, конфлікт на сході України важливий для всієї європейської спільноти. І ОБСЄ, на чолі з Австрією, готова допомагати Україні.

“Конфлікт в Україні найголовніше для ОБСЄ. Цей візит показник того, що ми хочемо зробити ситуацію на Донбасі краще, безпечніше. Також цей візит був важливий для мене тим, що під час проходження КПП, проходження курсу щодо поводження з мінами, у мене була прекрасна можливість поспілкуватися з людьми. Люди сказали, що втомилися від війни і хочуть миру. Люди скаржаться, що місія не працює цілодобово. Ми працюємо над тим, щоб вести цілодобове спостереження за конфліктом.

Ми будемо ще краще підтримувати спостерігачів ОБСЄ — оснащувати технічно, а також, щоб вони змогли потрапляти туди, де доступу у спостерігачів ОБСЄ раніше не було. Це як сказав пан Клімкін — дасть початок чесних виборів на Донбасі”, — сказав С.Курц.

Нагадаємо, П.Клімкін заявив, що Росію потрібно примусити виконати мінські домовленості, що передбачає, зокрема, припинення обстрілів, повний доступ ОБСЄ до території Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону, припинення потоку військ і зброї, повернення заручників, а після досягнення безпекових умов може йтися про початок підготовки виборів на Донбасі.