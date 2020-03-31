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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73768 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87077 просмотра

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Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой

Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой

Киев  •  УНН

 • 16035 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров, которая начала расти с начала марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

"Огромная дыра в озоновом слое появилась над Арктикой в результате редкого атмосферного явления. В результате снижения температуры резко уменьшился уровень озонового слоя, в результате чего возникла дыра, что простирается от Гудзонова пролива до Курильских островов России ... На снимках, сделанных в рамках программы NASA "Наблюдение за арктическим озоном", видно, как дыра растет с начала марта, а уровень озона значительно снижается. Синий и фиолетовый цвета показывают, где есть наименьшее количество озона, тогда как красные и желтые указывают, где уровень выше", - сообщили в СМИ.

Указано, что озоновый слой защищает Землю от вредных ультрафиолетовых лучей Солнца. Он является тонким слоем в атмосфере и может уничтожаться как природными, так и искусственными газами.

Отмечается, что истощение озона обусловлено холодными температурами. В этом году температура снизилась до рекордной за 40 лет, что привело к снижению уровня озона.

Напомним, потепление океанов приводит к смещению морской флоры и фауны к полюсам.

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