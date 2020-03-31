Озоновая дыра рекордных размеров появилась над Арктикой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров, которая начала расти с начала марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.
"Огромная дыра в озоновом слое появилась над Арктикой в результате редкого атмосферного явления. В результате снижения температуры резко уменьшился уровень озонового слоя, в результате чего возникла дыра, что простирается от Гудзонова пролива до Курильских островов России ... На снимках, сделанных в рамках программы NASA "Наблюдение за арктическим озоном", видно, как дыра растет с начала марта, а уровень озона значительно снижается. Синий и фиолетовый цвета показывают, где есть наименьшее количество озона, тогда как красные и желтые указывают, где уровень выше", - сообщили в СМИ.
Указано, что озоновый слой защищает Землю от вредных ультрафиолетовых лучей Солнца. Он является тонким слоем в атмосфере и может уничтожаться как природными, так и искусственными газами.
Отмечается, что истощение озона обусловлено холодными температурами. В этом году температура снизилась до рекордной за 40 лет, что привело к снижению уровня озона.
Напомним, потепление океанов приводит к смещению морской флоры и фауны к полюсам.