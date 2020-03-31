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Озонова діра рекордних розмірів з'явилася над Арктикою

Озонова діра рекордних розмірів з'явилася над Арктикою

Київ • УНН

 • 16036 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Над Арктикою з’явилась озонова діра рекордних розмірів, яка почала рости від початку березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.

“Величезна діра в озоновому шарі з’явилась над Арктикою в результаті рідкісного атмосферного явища. В результаті зниження температури різко зменшився рівень озонового шару, внаслідок чого виникла діра, що простягається від Гудзонової протоки до Курильських островів Росії… На знімках, зроблених в рамках програми NASA “Спостереження за арктичним озоном”, видно, як діра зростає з початку березня, а рівень озону значно знижується. Синій та фіолетовий кольори показують, де є найменша кількість озону, тоді як червоні та жовті вказують, де рівень вищий”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що озоновий шар захищає Землю від шкідливих ультрафіолетових променів Сонця. Він є тонким шаром в атмосфері і може знищуватись як природними, так і штучними газами.

Зазначається, що виснаження озону зумовлене холодними температурами. Цього року температура знизилася до рекордної за 40 років, що призвело до зниження рівня озону.

Нагадаємо, потепління океанів призводить до зміщення морської флори та фауни до полюсів.

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