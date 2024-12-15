Ожесточенный бой возле Песчаного: ВСУ остановили попытку вражеского наступления - DeepState
Киев • УНН
Украинские военные отбили атаку противника вблизи села Песчаное на востоке Украины. Благодаря профессиональным действиям пехоты, враг был вынужден отступить в район села Шевченко.
На востоке Украины состоялся интенсивный бой между украинскими военными и захватчиками вблизи села Песчаное. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Благодаря слаженным действиям, Силы Обороны Украины заставили врага откатиться, остановив его попытку наступления.
Противник начал выдвижение штурмовых групп для захвата Песчаного, но столкнулся с мощным сопротивлением украинских защитников. В это же время наши военные проводили стабилизационные действия в направлении соседнего села Шевченко.
Бой продолжался с использованием гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Ориентировочная численность сил обеих сторон была равной, что сделало столкновение особенно напряженным. Благодаря мастерству пехоты, украинским подразделениям удалось нанести врагу потери и заставить его отступить в посадки вблизи Шевченко.
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