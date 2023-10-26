Озеленение украинских городов и помощь ВСУ: предприятия МХП присоединились к благотворительному проекту "Пташки перемоги"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14946 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 85300 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 49938 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 72977 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 210129 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 73732 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123100 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167646 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155556 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155545 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 90160 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 94004 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 88976 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 132525 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 59139 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 85257 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 133699 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 210080 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 269354 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 320824 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 5044 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14035 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 59962 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56074 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54533 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Озеленение украинских городов и помощь ВСУ: предприятия МХП присоединились к благотворительному проекту "Пташки перемоги"

Киев • УНН

 • 145716 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Предприятия Западного хаба МХП присоединились к благотворительному проекту «Пташки перемоги», передает УНН.

Озеленение украинских городов и помощь ВСУ: предприятия МХП присоединились к благотворительному проекту "Пташки перемоги"

Детали

«Пташки перемоги» - это не только благотворительная инициатива, но и экологическая, ведь все, кто задонатили, имели возможность посадить деревья в центре Львова.

В частности, на проспекте Шевченко теперь будут расти прекрасные груши «Шантеклер» и ясени «Атлас». И одно из них – именное дерево Западного хаба МХП.

«Мы готовы приобщаться к инициативам, которые помогают нам приблизить нашу победу. Конечно, приятным бонусом в этой акции является еще и высадка именного дерева», - отметил директор Западного хаба МХП Виктор Корягин.

Эта совместная акция проводится общественной организацией «Добро.Дій». Часть собранных средств идет на высадку деревьев, а остальные – на покупку дронов для нужд украинских защитников.

К высадке деревьев присоединился также благотворительный фонд «МХП-Громаде».

«Мы все сегодня объединяемся ради общей цели. Кроме местных громад, которые в это трудное время активно поддерживает Фонд «МХП-Громаде», мы также всеми силами помогаем нашим воинам: приобщаемся к инициативам, которые проводят другие фонды, организуем собственные», - отметила руководитель группы социального развития благотворительного фонда «МХП-Громаде» Ирина Семко.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “М'ясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04