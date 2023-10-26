Озеленение украинских городов и помощь ВСУ: предприятия МХП присоединились к благотворительному проекту "Пташки перемоги"

Детали

«Пташки перемоги» - это не только благотворительная инициатива, но и экологическая, ведь все, кто задонатили, имели возможность посадить деревья в центре Львова.

В частности, на проспекте Шевченко теперь будут расти прекрасные груши «Шантеклер» и ясени «Атлас». И одно из них – именное дерево Западного хаба МХП.

«Мы готовы приобщаться к инициативам, которые помогают нам приблизить нашу победу. Конечно, приятным бонусом в этой акции является еще и высадка именного дерева», - отметил директор Западного хаба МХП Виктор Корягин.

Эта совместная акция проводится общественной организацией «Добро.Дій». Часть собранных средств идет на высадку деревьев, а остальные – на покупку дронов для нужд украинских защитников.

К высадке деревьев присоединился также благотворительный фонд «МХП-Громаде».

«Мы все сегодня объединяемся ради общей цели. Кроме местных громад, которые в это трудное время активно поддерживает Фонд «МХП-Громаде», мы также всеми силами помогаем нашим воинам: приобщаемся к инициативам, которые проводят другие фонды, организуем собственные», - отметила руководитель группы социального развития благотворительного фонда «МХП-Громаде» Ирина Семко.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей “М'ясомаркет”, заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.