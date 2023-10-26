Озеленення українських міст та допомога ЗСУ: підприємства МХП долучилися до благодійного проєкту "Пташки перемоги"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Підприємства Західного хабу МХП долучилися до благодійного проєкту «Пташки перемоги», передає УНН.
Деталі
«Пташки перемоги» - це не лише благодійна ініціатива, а й екологічна, адже усі, хто задонатили, мали можливість посадити дерева у центрі Львова.
Так, на проспекті Шевченка тепер ростимуть прекрасні груші «Шантеклер» та ясени «Атлас». І одне із них – іменне дерево Західного хабу МХП.
«Ми готові долучатись до ініціатив, які допомагають нам наблизити нашу перемогу. Звичайно, приємним бонусом у цій акції є ще й висадка іменного дерева», - наголосив директор Західного хабу МХП Віктор Корягін.
Ця спільна акція проводиться громадською організацією «Добро.Дій». Частина зібраних коштів йде на висадку дерев, а решта – на купівлю дронів для потреб українських захисників.
До висадки дерев долучився також благодійний фонд «МХП-Громаді».
«Ми всі сьогодні об'єднуємось задля спільної мети. Окрім місцевих громад, які у цей важкий час активно підтримує Фонд «МХП-Громаді», ми також всіма силами допомагаємо нашим воїнам: долучаємось до ініціатив, які проводять інші фонди, організовуємо власні», - зазначила керівниця групи соціального розвитку благодійного фонду «МХП-Громаді» Ірина Семко.
Довідка
МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема “Наша Ряба”, “Апетитна”, “Легко!”, “Бащинський”, Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей “М'ясомаркет”, заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини “Їжа Свіжа”, “Наша Ряба”.
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.