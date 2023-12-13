Ответственность за хакерскую атаку на "Киевстар" взяла на себя российская группировка - CБУ

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ответственность за атаку уже взяло на себя одно из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности - указали в СБУ.

Из-за атаки цифровая инфраструктура "Киевстара" подверглась критическим критические поражения. Как сообщается, восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки. По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию.

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