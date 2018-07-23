Отравление в донецком лагере: большинство пострадавших выписывают из больниц
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Большинство пострадавших от отравления в детском лагере "Орленок" в Донецкой области сегодня уже выписывают из больниц. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сейчас в больнице города Дружковка остаются еще три человека и в г. Константиновка - однин человек. Почти всех остальных больных выписывают из больниц. Город Лиман - выписывают всех 7 больных, город Славянск - 16 больных, которые находятся там, выписываются, город Краматорск - 1 человек выписывается, город Мирноград - выписываются 3 человека", - написала омбудсмен.
По состоянию на утро 23 июня у 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз "дизентерия". Кроме того, выявлено инфекции стафилококк и энтеробактер.
"В среду должны предоставить полный и развернутый анализ по общему количеству людей", - сообщила Денисова.
Напомним, массовое отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Лагерь решили закрыть от 18 июля. Впоследствии диагноз "дизентерия" было подтверждено у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления в лагере "Орленок".