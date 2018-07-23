Отруєння у донецькому таборі: більшість постраждалих виписують з лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Більшість постраждалих від отруєння у дитячому таборі "Орлятко" у Донецькій області сьогодні вже виписують з лікарень. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Наразі у лікарні міста Дружківка залишаються ще три особи та у м. Костянтинівка - одна особа. Майже всіх інших хворих виписують з лікарень. Місто Лиман - виписують всіх 7 хворих, місто Слов'янськ - 16 хворих, що знаходяться там, виписуються, місто Краматорськ - 1 людина виписується, місто Мирноград - виписуються 3 людини", - написала омбудсмен.
Станом на ранок 23 липня у 67 постраждалих від отруєння підтверджено діагноз "дизентерія". Крім того, виявлено інфекції стафілокок та ентеробактер.
"В середу мають надати повний і розгорнутий аналіз по загальній кількості людей", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, масове отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння у таборі "Орлятко".