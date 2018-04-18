Отравление Скрипаля: глава лаборатории ОЗХО выступит перед Совбезом ООН

“Глава лаборатории ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), в которой проводили анализ вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, выступит в среду перед членам Совета Безопасности ООН”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Департаменте охраны окружающей среды Великобритании заявили, что нервно-паралитическое вещество “Новичок”, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было в жидкой форме. Согласно сообщению, для отравления Скрипалей была использована “очень маленькая” доза вещества.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Глава лаборатории ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), в которой проводили анализ вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, выступит в среду перед членам Совета Безопасности ООН.