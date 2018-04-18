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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Отравление Скрипаля: глава лаборатории ОЗХО выступит перед Совбезом ООН

Киев • УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава лаборатории Организации по запрету химического оружия, которая проводила анализ вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Генштаба РФ Сергей Скрипаль, в среду выступит перед Советом безопасности ООН. Об этом в Twitter сообщает Служба новостей ООН, передает УНН.

Отравление Скрипаля: глава лаборатории ОЗХО выступит перед Совбезом ООН

“Глава лаборатории ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), в которой проводили анализ вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, выступит в среду перед членам Совета Безопасности ООН”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Департаменте охраны окружающей среды Великобритании заявили, что нервно-паралитическое вещество “Новичок”, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было в жидкой форме. Согласно сообщению, для отравления Скрипалей была использована “очень маленькая” доза вещества.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Глава лаборатории ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), в которой проводили анализ вещества, использованного при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, выступит в среду перед членам Совета Безопасности ООН.

— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 18 квітня 2018 р.

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