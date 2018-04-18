Отруєння Скрипаля: глава лабораторії ОЗХЗ виступить перед Радбезом ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Глава лабораторії Організації із заборони хімічної зброї, яка проводила аналіз речовини, якою був отруєний колишній співробітник ГРУ Генштабу РФ Сергій Скрипаль, в середу виступить перед Радою безпеки ООН. Про це в Twitter повідомляє Служба новин ООН, передає УНН.
"Глава лабораторії ОЗХЗ (Організації із заборони хімічної зброї), в якій проводили аналіз речовини, використаної при отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, виступить в середу перед членам Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Департаменті охорони навколишнього середовища Великобританії заявили, що нервово-паралітичну речовину "Новачок", якою отруїли колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, була в рідкій формі. Згідно з повідомленням, для отруєння Скрипаль була використана "дуже маленька" доза речовини.
Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочка отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Глава лабораторії ОЗХЗ (Організації по забороні хімічної зброї), в якій проводили аналіз речовини, використаного при отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, виступить в середу перед членам Ради Безпеки ООН.- Служба новин ООН (@UN_News_RU) 18 квітня 2018 р.