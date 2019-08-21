Отравление морепродуктами в Бердянске: у большинства пострадавших подтвердили галофильную инфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. У большинства пострадавших от отравления морепродуктами, приобретенными на рынках Бердянска, подтвержденная галофильная инфекция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра МОЗ.
"По результатам лабораторного обследования заболевших у большинства (8 из 19) подтверждена галофильная инфекция, вызванная галофильные вибрионом (Vibrio parahaemolyticus), еще у 4 заболевания связаны с условно-патогенной флорой, от 5 больных исследования продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 человек отравились морепродуктами, купленными на рынках в курортном городе на северном побережье Азовского моря Бердянске.
Большинство пострадавших связывают свое заболевание с приобретением вышеуказанной продукции в готовом к употреблению виде.
Впоследствии стало известно, что морепродукты были приобретены на ярмарке "Традиционный", Центральном рынке и других рынках города Бердянск.
Источники УНН сообщили, что пациентам, которые употребляли приобретенные на рынках в Бердянске морепродукты, поставили предварительный диагноз - острое кишечное отравление, есть подозрения на холерный вибрион.