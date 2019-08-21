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Отруєння морепродуктами у Бердянську: у більшості постраждалих підтвердили галофільну інфекцію

Отруєння морепродуктами у Бердянську: у більшості постраждалих підтвердили галофільну інфекцію

Київ • УНН

 • 12203 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У більшості постраждалих від отруєння морепродуктами, придбаними на ринках Бердянська, підтверджена галофільна інфекція. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

"За результатами лабораторного обстеження захворілих у більшості (8 із 19) підтверджена галофільна інфекція, викликана галофільним вібріоном (Vibrio parahaemolyticus), ще у 4 захворювання пов’язані з умовно-патогенною флорою, от 5 хворих дослідження тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 людей отруїлися морепродуктами, купленими на ринках у курортному місті на північному узбережжі Азовського моря Бердянську.

Більшість постраждалих пов’язують своє захворювання з придбанням вищевказаної продукції у готовому до вживання вигляді.

Згодом стало відомо, що морепродукти були придбані на ярмарку "Традиційний", Центральному ринку та інших ринках міста Бердянськ.

Джерела повідомили УНН, що пацієнтам, які вживали придбані на ринках у Бердянську морепродукти, поставили попередній діагноз — гостре кишкове отруєння, є підозри на холерний вібріон.

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