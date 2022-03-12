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Получили указание перейти на "самообеспечение": по данным разведки, армия оккупанта легализует мародерство

Получили указание перейти на "самообеспечение": по данным разведки, армия оккупанта легализует мародерство

Киев • УНН

 • 282584 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Подразделения российских войск на неопределенное время остаются отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" до последующих распоряжений. То есть, отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.

Детали

По данным разведки, в связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продуктами, техникой, патронами и провести ротацию.

"Теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом, подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" до последующих распоряжений. То есть, отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не единичные случаи. К тому же, они сопровождаются многочисленными случаями тяжелых преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе - несовершеннолетних.

"Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, что поощряется ее высшим руководством. Все преступления оккупантов фиксируются. Те, кто их совершает - известны. И возмездие будет неизбежным", - добавили в ГУР Минобороны.

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