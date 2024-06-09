Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  205067 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  145949 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  148827 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  133179 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100728 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  81523 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  80993 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114410 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112433 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114067 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  165022 просмотра

Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, две атаки российских оккупантов были отражены в районах Волчанска и Липцев на Харьковском направлении.

Война •   •  5173 просмотра
Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

В Миргороде, Полтавская область, Украина, произошел взрыв. Ранее в воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе для города.

Война •   •  6983 просмотра
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ

Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

ПП "Шегини-Медика" на украинско-польской границе работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров перекрыть движение до конца сентября.

Общество •   •  7005 просмотра
Пункт пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме, несмотря на угрозы польских фермеров - ГПСУ

Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко

Неизвестный диверсант на грузовике протаранил блокпост в оккупированной Волновахе Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие среди российских оккупантов.

Война •   •  8642 просмотра
Диверсант въехал в блок-пост в оккупированной Волновахе: есть раненые оккупанты - Андрющенко

Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

Два судна были атакованы ракетами возле Адена, Йемен что вызвало пожар на одном из судов, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  8855 просмотра
Еще два судна подверглись атаке в Аденском заливе

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

В Украине тестируют усовершенствованный подход к графикам отключения электроэнергии, направленный на сокращение количества почасовых ограничений.

Общество •   •  10951 просмотра
Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ

Франция предложила сформировать "коалицию инструкторов" для отправки в Украину, но против этой инициативы выступили Соединенные Штаты, Германия, Италия и Испания из-за опасений по поводу рисков эскалации и дальнейшего втягивания Запада в войну.

Война •   •  11143 просмотра
Коалиция инструкторов для выправки в Украине: инициативу Макрона не поддержали США, Германия, Италия и Испания - СМИ

Вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения - Волошин

Под Волчанском продолжаются два боевых столкновения. За минувшие сутки на Харьковщине произошло 10 столкновений.

Война •   •  11064 просмотра
Вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения - Волошин

На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Броварском районе Киевской области загорелся склад площадью 4000 м2, для тушения пожара понадобилось 29 спасателей и 9 единиц техники.

Криминал и ЧП •   •  10369 просмотра
На Киевщине ночью горел склад: пылало 4000 кв. м

В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

9 июня в Украине были отменены отключения электроэнергии в связи со снижением потребления электроэнергии в выходные дни и возобновлением работы одного из энергоблоков атомной электростанции.

Общество •   •  11355 просмотра
В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет