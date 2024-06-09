Отражены две атаки оккупантов в районах Волчанска и Липцев - Генштаб

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11: 00 9 июня.

Сообщается, что Силы обороны продолжают ведение оборонительной операции и сосредотачивают основные усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах.

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

"На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.

"На Лиманском направлении сейчас продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито", - информирует Генштаб.

Дополнение

Ранее сообщалось, что вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения.