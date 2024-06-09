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Відбито дві атаки окупантів в районах Вовчанська та Липців – Генштаб

Відбито дві атаки окупантів в районах Вовчанська та Липців – Генштаб

Київ • УНН

 • 23829 перегляди

За даними Генерального штабу Збройних сил України, дві атаки російських окупантів були відбиті в районах Вовчанська і Липців на Харківському напрямку.

На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. 

Генштаб надає інформацію станом на 11:00 9 червня.

Повідомляється, що Сили оборони продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах.

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

"На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

"На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито", - інформує Генштаб.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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