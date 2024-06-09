Відбито дві атаки окупантів в районах Вовчанська та Липців – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, дві атаки російських окупантів були відбиті в районах Вовчанська і Липців на Харківському напрямку.
На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 11:00 9 червня.
Повідомляється, що Сили оборони продовжують ведення оборонної операції та зосереджують основні зусилля на Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах.
Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.
"На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.
"На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито", - інформує Генштаб.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення.