Киев • УНН
Начиная с 17 июля, военнообязанные в Украине могут обновить свои данные только через приложение Резерв+ или в Территориальных центрах комплектования и СП, сообщает пресс-служба Минобороны.
С 17 июля, военнообязанные могут обновить свои данные только в приложении Резерв+ или в ТЦК и СП. Об этом заявил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет УНН.
Теперь обновление возможно только в Резерве + или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура,
Он подчеркнул, что Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ и на их график работы.
Напомним
В Генеральном штабе объяснили, как будут выписывать штрафы за несвоевременное обновление данных и о процедуре их обжалования.