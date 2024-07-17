С 17 июля, военнообязанные могут обновить свои данные только в приложении Резерв+ или в ТЦК и СП. Об этом заявил представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Теперь обновление возможно только в Резерве + или ТЦК и СП, но опять же не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, там есть определенная процедура, - сообщил Лазуткин.

Он подчеркнул, что Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ и на их график работы.

Напомним

В Генеральном штабе объяснили, как будут выписывать штрафы за несвоевременное обновление данных и о процедуре их обжалования.