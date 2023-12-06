Открытие главной елки страны запланировано сегодня
Главную елку страны, как ожидается, откроют сегодня.
Великобритания введет санкции против поставщиков, которые экспортируют военное оборудование в россию
Великобритания объявит о санкциях против компаний, поставляющих военное оборудование в россию.
"Это война, так что ситуация может меняться" - Умеров об отмене выступления Зеленского перед конгрессменами
Умеров рассказал, почему Зеленский отменил свое выступление перед конгрессменами.
Визит путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию: укрепление нефтяного сотрудничества и попытка противодействовать усилиям Запада по изоляции рф
Целью редкой зарубежной поездки главы кремля является укрепление нефтяного сотрудничества, попытка показать рф менее изолированной, а также найти привилегированное положение в переговорах по конфликту между Израилем и ХАМАС.
Почему Зеленский не стал выступать в Сенате США онлайн - объяснила посол
Президент Украины Зеленский не выступал в Сенате США онлайн, поскольку обсуждались внутренние и другие вопросы, пояснила посол Маркарова.
Военное руководство поздравило ВСУ с их профессиональным праздником: отметили их важность для Украины и всего мира
Украинские лидеры, включая президента Зеленского, поздравили Вооруженные силы с профессиональным праздником, выразив благодарность и решимость к победе. Военное командование похвалило военнослужащих за их храбрость и силу.
рф в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК
Российские войска в шестой раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. В результате обстрелов жители близлежащих населенных пунктов остались без отопления.
Во временно оккупированном Бердянске утром прогремел взрыв
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел громкий взрыв, из-за которого российские оккупанты перекрыли движение возле мемориала Вечного огня.
Без помощи США есть большой риск проиграть войну - Ермак
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, предупредил, что задержка американской помощи может поставить под угрозу позиции Украины в войне с россией, подчеркнув необходимость военной и прямой бюджетной поддержки.
"Сегодня только одно слово - молодцы, только одна эмоция - благодарность": Зеленский призвал командиров беречь солдат
В День Вооруженных Сил Украины президент Зеленский выразил благодарность воинам, призвал командиров заботиться о своих подчиненных и заверил, что впереди - победа и освобождение оккупированных территорий.