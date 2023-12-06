Открытие главной елки страны запланировано сегодня на Софийской площади в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил президент Folk Ukraine, которая отвечает за организацию новогодних действ, Игорь Добруцкий.

Детали

Добруцкий поделился фотографиями украшенной елки.

Дополнение

Главная елка страны в Киеве стоит на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы взяли на себя меценаты.

В КГВА сообщали, что 3 декабря на Софийской площади было начало монтажных работ по установке новогодней елки, а открытие будет на 6 декабря - День святого Николая.

Добруцкий рассказывал, что главную елку вместе с игрушками в этом году можно будет приобрести, а средства передать ВСУ. Также в благотворительной распродаже может участвовать фотозона.

Режим комендантского часа продлится без исключений на рождественско-новогодние праздники.