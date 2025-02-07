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Отбор продолжается, саботажа нет: Стефанишина о реформах и скандале в АООС

Отбор продолжается, саботажа нет: Стефанишина о реформах и скандале в АООС

Киев  •  УНН

 • 908 просмотра

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Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина опровергла заявления о саботаже реформ для евроинтеграции. Она подтвердила, что все процессы отбора с участием международных экспертов продолжаются, включая КСУ и ВАКС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на заявления о саботаже реформ, необходимых для евроинтеграции, и ситуацию вокруг скандала с Агентством оборонных закупок. Она заверила, что все необходимые изменения продолжаются, а власть не намерена сворачивать процессы отбора.

Об этом рассказала Стефанишина во время конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня», передает УНН.

Эксперты утверждают, что украинская власть саботирует определенные реформы в рамках евроинтеграции. В частности, речь идет о том, что власть пытается уменьшить роль международных экспертов в судебной реформе. Это также минимальный прогресс в реформе СБУ с начала полномасштабной войны. А из последнего есть увольнение руководительницы АОЗ Марины Безруковой, что также называют саботажем евроинтеграции.

Во-первых, нельзя это все обобщать, потому что по каждому вопросу ведется отдельный диалог. Они очень разрозненные, разрозненные стейкхолдеры. Безусловно, я уточню, что мы не намерены сворачивать существующие процессы отборов. Сегодня продолжается отбор в Конституционный Суд, Высший антикоррупционный суд, продолжается отбор руководителя экономической безопасности. Так же подписан закон, который перезапустит процесс отбора членов Счетной палаты

- сказала Стефанишина.

Она добавила, что все эти процессы происходят сейчас при участии международных экспертов, при их подавляющем количестве голосов. Но членство Украины в Европейском Союзе - это доверие к институтам. После того, как Украина станет членом ЕС, государства-члены не должны возвращаться к Украине с вопросом, работают ли институты сегодня.

Они должны быть уверены, что институты работают. Точно все государства-члены Европейского Союза и Соединенные Штаты не должны думать о том, как происходит отбор судей. Должна быть создана система, при которой есть договоры, есть доверие, есть процесс, и этот институт работает. Поэтому это часть большой реформы. И здесь не столько законодательство, сколько доверие к институтам

- подытожила Стефанишина.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал между Минобороны и АОЗ, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика

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