Отбор продолжается, саботажа нет: Стефанишина о реформах и скандале в АООС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на заявления о саботаже реформ, необходимых для евроинтеграции, и ситуацию вокруг скандала с Агентством оборонных закупок. Она заверила, что все необходимые изменения продолжаются, а власть не намерена сворачивать процессы отбора.

Об этом рассказала Стефанишина во время конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня», передает УНН.

Эксперты утверждают, что украинская власть саботирует определенные реформы в рамках евроинтеграции. В частности, речь идет о том, что власть пытается уменьшить роль международных экспертов в судебной реформе. Это также минимальный прогресс в реформе СБУ с начала полномасштабной войны. А из последнего есть увольнение руководительницы АОЗ Марины Безруковой, что также называют саботажем евроинтеграции.

Во-первых, нельзя это все обобщать, потому что по каждому вопросу ведется отдельный диалог. Они очень разрозненные, разрозненные стейкхолдеры. Безусловно, я уточню, что мы не намерены сворачивать существующие процессы отборов. Сегодня продолжается отбор в Конституционный Суд, Высший антикоррупционный суд, продолжается отбор руководителя экономической безопасности. Так же подписан закон, который перезапустит процесс отбора членов Счетной палаты

Она добавила, что все эти процессы происходят сейчас при участии международных экспертов, при их подавляющем количестве голосов. Но членство Украины в Европейском Союзе - это доверие к институтам. После того, как Украина станет членом ЕС, государства-члены не должны возвращаться к Украине с вопросом, работают ли институты сегодня.

Они должны быть уверены, что институты работают. Точно все государства-члены Европейского Союза и Соединенные Штаты не должны думать о том, как происходит отбор судей. Должна быть создана система, при которой есть договоры, есть доверие, есть процесс, и этот институт работает. Поэтому это часть большой реформы. И здесь не столько законодательство, сколько доверие к институтам