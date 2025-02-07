Відбір триває, саботажу немає: Стефанішина про реформи та скандал в АОЗ
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заперечила заяви про саботаж реформ для євроінтеграції. Вона підтвердила, що всі процеси відбору за участі міжнародних експертів тривають, включаючи КСУ та ВАКС.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на заяви про саботаж реформ, необхідних для євроінтеграції, та ситуацію навколо скандалу з Агенцією оборонних закупівель. Вона запевнила, що всі необхідні зміни тривають, а влада не має наміру згортати процеси відбору.
Про це розповіла Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає УНН.
Експерти стверджують, що українська влада саботує певні реформи в межах євроінтеграції. Зокрема, йдеться про те, що влада намагається зменшити роль міжнародних експертів у судовій реформі. Це також мінімальний прогрес в реформі СБУ від початку повномасштабної війни. А з останнього є звільнення керівниці АОЗ Марини Безрукової, що також називають саботажем євроінтеграції.
По-перше, не можна це все узагальнювати, тому що щодо кожного питання ведеться окремий діалог. Вони дуже розрізнені, розрізнені стейкхолдери. Безумовно, я уточню, що ми не маємо жодного наміру згортати існуючі процеси відборів. Сьогодні триває відбір у Конституційний Суд, Вищий антикорупційний суд, триває відбір керівника економічної безпеки. Так само підписаний закон, який перезапустить процес відбору членів Рахункової палати
Вона додала, що всі ці процеси відбуваються зараз за участі міжнародних експертів, за їхньої переважної кількості голосів. Але членство України в Європейському Союзі — це довіра до інституцій. Після того, як Україна стане членом ЄС, держави-члени не мають повертатися до України із запитанням, чи працюють інституції сьогодні.
Вони мають бути впевнені, що інституції працюють. Точно всі держави-члени Європейського Союзу і Сполучені Штати не мають думати про те, як відбувається добір суддів. Має бути створена система, за якої є договори, є довіра, є процес, і ця інституція працює. Тому це частина великої реформи. І тут не стільки законодавство, скільки довіра до інституцій
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