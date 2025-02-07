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Відбір триває, саботажу немає: Стефанішина про реформи та скандал в АОЗ

Відбір триває, саботажу немає: Стефанішина про реформи та скандал в АОЗ

Київ • УНН

 • 20691 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заперечила заяви про саботаж реформ для євроінтеграції. Вона підтвердила, що всі процеси відбору за участі міжнародних експертів тривають, включаючи КСУ та ВАКС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на заяви про саботаж реформ, необхідних для євроінтеграції, та ситуацію навколо скандалу з Агенцією оборонних закупівель. Вона запевнила, що всі необхідні зміни тривають, а влада не має наміру згортати процеси відбору.

Про це розповіла Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає УНН.

Експерти стверджують, що українська влада саботує певні реформи в межах євроінтеграції. Зокрема, йдеться про те, що влада намагається зменшити роль міжнародних експертів у судовій реформі. Це також мінімальний прогрес в реформі СБУ від початку повномасштабної війни. А з останнього є звільнення керівниці АОЗ Марини Безрукової, що також називають саботажем євроінтеграції.

По-перше, не можна це все узагальнювати, тому що щодо кожного питання ведеться окремий діалог. Вони дуже розрізнені, розрізнені стейкхолдери. Безумовно, я уточню, що ми не маємо жодного наміру згортати існуючі процеси відборів. Сьогодні триває відбір у Конституційний Суд, Вищий антикорупційний суд, триває відбір керівника економічної безпеки. Так само підписаний закон, який перезапустить процес відбору членів Рахункової палати

- сказала Стефанішина.

Вона додала, що всі ці процеси відбуваються зараз за участі міжнародних експертів, за їхньої переважної кількості голосів. Але членство України в Європейському Союзі — це довіра до інституцій. Після того, як Україна стане членом ЄС, держави-члени не мають повертатися до України із запитанням, чи працюють інституції сьогодні.

Вони мають бути впевнені, що інституції працюють. Точно всі держави-члени Європейського Союзу і Сполучені Штати не мають думати про те, як відбувається добір суддів. Має бути створена система, за якої є договори, є довіра, є процес, і ця інституція працює. Тому це частина великої реформи. І тут не стільки законодавство, скільки довіра до інституцій

- підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандал між Міноборони та АОЗ, стверджує, що міністр оборони Рустем Умєров робить все, щоб не було проблем в постачанні ЗСУ озброєння. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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