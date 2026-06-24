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От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской обороне

Киев • УНН

 • 4184 просмотра

На выставке Eurosatory-2026 в Париже более 80 украинских оборонных компаний представили свою продукцию. Украина постепенно становится центром развития ракетных технологий в Европе.

От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской обороне

Международная оборонная выставка Eurosatory-2026 в Париже продемонстрировала, что украинский оборонно-промышленный комплекс все глубже интегрируется в европейскую систему безопасности. В этом году в одной из крупнейших в мире экспозиций вооружения приняли участие более 80 компаний из Украины, которые подписали ряд стратегических соглашений о сотрудничестве с ведущими европейскими производителями, пишет УНН.

"Украинские оружейники в этом году стали настоящими звездами крупнейшей оборонной выставки мира в Париже. Если в 2024 году Украина была представлена лишь 5 стендами, то в этом году свою продукцию на Eurosatory показали уже более 80 наших компаний", – рассказала народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Галина Янченко.

Создание баллистического щита над Европой

Одной из важнейших стала договоренность между украинской компанией Fire Point и немецкой HENSOLDT о сотрудничестве над созданием системы противовоздушной и противоракетной обороны Freyja. 

Украинская Fire Point и немецкая HENSOLDT совместно будут работать над системой ПВО и ПРО FREYJA. Речь идет о мега перспективном проекте антибаллистического щита ЕС, для которого могут использоваться ракеты украинского производства

отметила Янченко.

Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная Fire Point.  Она уже прошла испытания, в ходе которых достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot. При этом украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

Немецкая компания Hensoldt является одним из ведущих европейских производителей высокотехнологичных радарных систем и уже давно сотрудничает с Украиной. В частности, радиолокационные станции TRML-4D, которые используются в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, продемонстрировали высокую эффективность при отражении российских воздушных атак.

Как рассказали в компании Fire Point, проект Freyja создавался таким образом, чтобы была возможность интегрировать в него различные типы радаров, в том числе и немецкого производства. Радарные системы, по которым подписано соглашение, – это многофункциональный TRML-4D, способный одновременно обнаруживать и сопровождать более 1500 целей на дальности до 250 километров, а также SPEXER 2000 3D MkIII, предназначенный для обнаружения и классификации наземных, морских и воздушных целей на малых высотах.

Подключение к Freyja немецких радарных комплексов – один из главных этапов  создания полноценной системы ПВО, способной защитить Европу от баллистики. После этого проект сможет перейти к этапу испытаний и завершения создания антибаллистического щита.

Развитие ракетостроения в Украине

Не менее важным было соглашение между "Украинской бронетехникой" и чешской компанией AviaNera о сотрудничестве   в сфере разработки и поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей для украинских ракетных и беспилотных систем.

Партнерство также предусматривает будущее создание совместных предприятий, расширение производственных мощностей и локализацию соответствующих технологий в Украине.

"AviaNera стремительно расширяет производство силовых установок для беспилотных летательных систем и управляемых ракет. Силовые установки часто являются узким местом в их производстве. Именно поэтому наша стратегия заключается в расширении производства и его локализации на ключевых рынках, к которым, несомненно, относится Украина. "Компания "Украинская бронетехника" уже давно является надежным партнером CSG, и сотрудничество в сфере производства силовых установок логично продолжает проект лицензионного производства боеприпасов западного калибра, который CSG успешно реализовала вместе с "Украинской бронетехникой" в прошлом году", — отметил Павел Чехал, генеральный директор AviaNera Technologies.

Кроме того, во время Eurosatory-2026 был подписан меморандум между КБ "Луч" и европейским ракетным концерном MBDA относительно развития ракетной платформы NEPTUNE и расширения ее дальнобойных возможностей. 

"Соглашение сосредоточено на дальнейшем развитии крылатой ракеты NEPTUNE. "Луч" и MBDA будут внедрять прорывные инновации для развития способности глубокого удара NEPTUNE2, одновременно углубляя стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной", - отметили в MBDA.

Отмечается, что MBDA обладает технологиями, экспертизой и международными партнерствами, необходимыми для поставки разработанных в Европе систем и технологий глубокого удара странам-партнерам, что позволяет военным защищать наши ценности и свободы.

В то же время КБ "Луч" обладает специализированными знаниями, навыками и опытом в сфере проектирования, разработки, интеграции и производства сложных систем вооружения.

ИИ и роботизированные комплексы

Отдельное направление сотрудничества касалось роботизированных систем и искусственного интеллекта. Так, Rovertech и французская компания Stronghold AI договорились о совместном выпуске роботизированной системы активной защиты AURA в рамках программы TARANTUL. Frontline Robotics заключила соглашения с Dropla и Milrem Robotics относительно развития роботизированных боевых комплексов и мобильных антидроновых платформ.

Кроме того, Ukrainian Unmanned Technologies договорилась с французской Haulotte о масштабировании производства роботизированных комплексов RAVLYK, партнерство MAC HUB и Paramount Greece в сфере дронов-перехватчиков и морских безэкипажных платформ, а также соглашение между AIDronesUA и шведской Njord Technology о производстве украинских эвакуационных роботизированных комплексов MAUL в Швеции.

Еще одним важным результатом стала договоренность между украинской оборонной платформой Brave1 и Францией о запуске грантовой программы BRAVE FRANCE объемом 20 млн евро. 

"В рамках партнерства разработчики обеих стран будут создавать новейшие беспилотные, ракетные и ПВО-системы. Максимальный размер одного гранта составит 1 млн евро, а первые конкурсы для компаний стартуют уже в сентябре 2026 года", - сообщили в Министерстве обороны Украины

Программа будет сосредоточена на развитии передовых оборонных решений, в частности ракетных технологий, беспилотных систем и современных средств противодействия воздушным угрозам.

"Украинский ОПК становится все более серьезным игроком на европейском рынке. Сегодня более 60% оружия для фронта производится в Украине, по дронам этот показатель превышает 90%. Украинские компании заходят в совместные проекты, тестируют новые технологии и строят производства вместе с крупнейшими оборонными компаниями мира. Так выглядит интеграция Украины в европейский оборонный сектор, от которой выигрывают все", – подчеркнула Галина Янченко

"Рамштайн" и новые сигналы относительно украинской баллистики

Показательно, что параллельно с Eurosatory прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Там в очередной раз было подтверждено углубление технологической кооперации между Украиной и европейскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министры обороны Украины и Германии подписали соглашение об объединении технологических возможностей двух государств для создания новых оборонных решений.

"Определенные технологии есть у Германии. Сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности вместе", – отметил Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина уже имеет компанию, которая приближается к освоению производства баллистических ракет.

В Украине у нас есть компания, которая способна производить баллистические ракеты. Fire Point движется к этому. И у вас есть способные компании также

отметил глава государства.

Речь идет о баллистических ракетах FP-7 и FP-9, которые готовятся к серийному производству.

Итак, понятно, что Украина не только наращивает собственные оборонные возможности, но и все активнее интегрируется в европейский оборонно-промышленный комплекс. В то же время среди ключевых приоритетов украинского ОПК все отчетливее прослеживается развитие ракетостроения: от локализации производства двигателей и модернизации крылатых ракет до создания систем противоракетной обороны Европы и подготовки к серийному производству баллистических ракет. Подписанные на Eurosatory соглашения и заявления, прозвучавшие во время "Рамштайна", свидетельствуют о том, что Украина постепенно становится одним из центров развития ракетных технологий в Европе.

Евгений Царенко

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