Острожская академия в пятый раз попала в Книгу рекордов Украины

Зафиксировал рекорд представитель Национального проекта "Книга рекордов Украины" Александр Шустерук.

В рамках празднования состоялся театрализованный флешмоб, во время которого студенты академии, переодетые в костюмы XVI-XVII века, танцевали под сопровождение ренессансной музыки и колоколов. После этого студенты, одетые в академические мантии, выполняли танцевальные движения, строя форму сердца, аббревиатуру ОА и цифру 440.

Отметим, впервые в "Книгу рекордов Украины" учебное заведение попало после массового письменного чествования украинской песни, когда почти 800 человек на листах бумаги написали свое отношение к украинской песне. Общая длина сложенных листов достигла 1 км 155 метров. В последующие годы в стенах вуза провели массовые чтения детской Библии и "Кобзаря" Тараса Шевченко. А в 2014 году состоялся самый длинный в мире марафон чтения, во время которого за 456 часов около трех тысяч участников перечитали "Кобзарь" 45 раз. За это учебное заведение занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

К слову, Острожская академия единственный украинский вуз, который занесен в мировой сборник достижений.