Острозька академія вп’яте потрапила до Книги рекордів України

Зафіксував рекорд представник Національного проекту "Книга рекордів України" Олександр Шустерук.

У рамках святкування відбувся театралізований флешмоб, під час якого студенти академії, переодягнені в костюми ХVІ-ХVІІ століття, танцювали під супровід ренесансної музики та дзвонів. Після цього студенти, одягнені в академічні мантії, виконували танцювальні рухи, будуючи форму серця, абревіатуру ОА та цифру 440.

Зазначимо, вперше до "Книги рекордів України" навчальний заклад потрапив після масового письмового вшанування української пісні, коли майже 800 осіб на аркушах паперу написали своє ставлення до української пісні. Загальна довжина складених аркушів сягнула 1 км 155 метрів. В наступні роки в стінах вишу провели масові читання дитячої Біблії та "Кобзар" Тараса Шевченка. А в 2014 році відбувся найдовший у світі марафон читання, під час якого за 456 годин близько трьох тисяч учасників перечитали "Кобзар" 45 разів. За це навчальний заклада був занесений до Книгів рекордів Гіннеса.

До слова, Острозька академія єдиний український виш, який занесений до світової збірки досягнень.