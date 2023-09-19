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Остин: путин деморализовал армию рф, а кремль самоизолировался своей вопиющей агрессией

Остин: путин деморализовал армию рф, а кремль самоизолировался своей вопиющей агрессией

Киев • УНН

 • 244235 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин хотел деморализовать Украину, зато только деморализовал свою армию. А кремль самоизолировался своей вопиющей агрессией, и остался с такими же Ираном и КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 15-го заседания Контактной группы по помощи Украине, информирует УНН.

Цитата

"На протяжении всей этой трагической войны путин пытался деморализовать украинский народ. Вместо этого он деморализовал российскую армию, а кремль самоизолировался своей вопиющей агрессией. Просто посмотрите на 50 стран, которые представлены за этим столом, вместе стоя, чтобы защитить Украину и основанный на правилах международный порядок. А потом посмотрите на кремль – оставшийся наедине с такими же Ираном и Северной Кореей", - заявил глава Пентагона.

Детали

Остин подчеркнул, что в этой войне "время не на стороне" путина, а история покажет "всю бессмысленность безрассудного, жестокого и неспровоцированного" вторжения рф в Украину.

"Время никогда не на стороне диктатора, который начинает имперскую войну по своему выбору. И время никогда не на стороне агрессии. Народ Украины борется, защищает себя за справедливое дело. Они борются за сохранение своего будущего и свободы. И они имеют мужество и настойчивость пережить кремль", - отметил он.

В то же время он отметил, что Украина продолжает уверенно продвигаться вперед во время контрнаступления, а бойцы ВСУ прорывают прочно укрепленные рубежи российских оккупантов. По его словам, прогресс на поле боя является "свидетельством боевого духа" украинцев, а также насколько важно вооружение, которое предоставляют международные партнеры в рамках Контактной группы.

"Наша общая преданность будет жизненно важной во время текущих битв и на долгом пути впереди. В целом Соединенные Штаты и международные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности для обороны Украины... Вместе мы предоставляем для Украины то, что ей нужно, когда ей это нужно. Вместе мы предоставляем Украине помощь в сфере безопасности, которая нужна ей для текущего контрнаступления, и помогаем ей создать силы, которые смогут отразить будущую агрессию. И вместе мы продолжаем демонстрировать нашу железную целеустремленность", - подытожил он.

Напомним

Сегодня, 19 сентября на авиабазе “Рамштайн” в Германии в офлайн-формате началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины.

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