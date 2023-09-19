Остін: путін деморалізував армію рф, а кремль самоізолювався своєю кричущою агресією

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"Протягом усієї цієї трагічної війни путін намагався деморалізувати український народ. Натомість він деморалізував російську армію, а Кремль самоізолювався своєю кричущою агресією. Просто подивіться на 50 країн, які представлені за цим столом, разом стоячи, щоб захистити Україну та заснований на правилах міжнародний порядок. А потім подивіться на кремль – залишився наодинці з такими ж Іраном і Північною Кореєю", - заявив глава Пентагону.

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Остін підкреслив, що у цій війні "час не на боці" путіна, а історія покаже "всю безглуздість безрозсудного, жорстокого та неспровокованого" вторгнення рф в Україну.

"Час ніколи не на боці диктатора, який починає імперську війну за своїм вибором. І час ніколи не на боці агресії. Народ України бореться, захищає себе за справедливу справу. Вони борються за збереження свого майбутнього та свободи. І вони мають мужність і наполегливість пережити кремль", - зауважив він.

Водночас він відзначив, що Україна продовжує впевнено просуватися вперед під час контрнаступу, а бійці ЗСУ проривають міцно укріплені рубежі російських окупантів. За його словами, прогрес на полі бою є "свідченням бойового духу" українців, а також наскільки є важливим озброєння, яке надають міжнародні партнери в рамках Контактної групи.

"Наша спільна відданість буде життєво важливою під час поточних битв і на довгому шляху попереду. Загалом Сполучені Штати та міжнародні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів безпекової допомоги для оборони України... Разом ми надаємо для України те, що їй потрібно, коли їй це потрібно. Разом ми надаємо Україні безпекову допомогу, яка потрібна їй для поточного контрнаступу, і допомагаємо їй створити сили, які зможуть відбити майбутню агресію. І разом ми продовжуємо демонструвати нашу залізну цілеспрямованість", - підсумував він.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в офлайн-форматі розпочалося 15-те засідання Контактної групи з оборони України.