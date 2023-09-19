Остін: путін деморалізував армію рф, а кремль самоізолювався своєю кричущою агресією

ukru
29 березня, 17:57 • 237518 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 308805 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 263040 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 298966 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 266484 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 201151 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 191410 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 160450 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 504871 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174892 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
79 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 176844 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 181181 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 118483 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 139206 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 128476 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 360760 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 504888 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 542601 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 541856 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 443533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 176844 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 308731 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 165916 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 157552 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 129185 перегляди
Актуальне
Остін: путін деморалізував армію рф, а кремль самоізолювався своєю кричущою агресією

Остін: путін деморалізував армію рф, а кремль самоізолювався своєю кричущою агресією

Київ • УНН

 • 244241 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російський диктатор володимир путін хотів деморалізувати Україну, натомість лише деморалізував свою армію. А кремль самоізолювався своєю кричущою агресією, і залишився з такими ж Іраном та КНДР. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 15-го засідання Контактної групи з допомоги Україні, інформує УНН.

Цитата

"Протягом усієї цієї трагічної війни путін намагався деморалізувати український народ. Натомість він деморалізував російську армію, а Кремль самоізолювався своєю кричущою агресією. Просто подивіться на 50 країн, які представлені за цим столом, разом стоячи, щоб захистити Україну та заснований на правилах міжнародний порядок. А потім подивіться на кремль – залишився наодинці з такими ж Іраном і Північною Кореєю", - заявив глава Пентагону.

Деталі

Остін підкреслив, що у цій війні "час не на боці" путіна, а історія покаже "всю безглуздість безрозсудного, жорстокого та неспровокованого" вторгнення рф в Україну.

"Час ніколи не на боці диктатора, який починає імперську війну за своїм вибором. І час ніколи не на боці агресії. Народ України бореться, захищає себе за справедливу справу. Вони борються за збереження свого майбутнього та свободи. І вони мають мужність і наполегливість пережити кремль", - зауважив він.

Водночас він відзначив, що Україна продовжує впевнено просуватися вперед під час контрнаступу, а бійці ЗСУ проривають міцно укріплені рубежі російських окупантів. За його словами, прогрес на полі бою є "свідченням бойового духу" українців, а також наскільки є важливим озброєння, яке надають міжнародні партнери в рамках Контактної групи.

"Наша спільна відданість буде життєво важливою під час поточних битв і на довгому шляху попереду. Загалом Сполучені Штати та міжнародні партнери України виділили понад 76 мільярдів доларів безпекової допомоги для оборони України... Разом ми надаємо для України те, що їй потрібно, коли їй це потрібно. Разом ми надаємо Україні безпекову допомогу, яка потрібна їй для поточного контрнаступу, і допомагаємо їй створити сили, які зможуть відбити майбутню агресію. І разом ми продовжуємо демонструвати нашу залізну цілеспрямованість", - підсумував він.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 вересня на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині в офлайн-форматі розпочалося 15-те засідання Контактної групи з оборони України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57